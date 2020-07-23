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23 июля 2020, четверг, 11:19 200
Силовые структуры 2020-07-23T11:21:09+03:00
Українські Новини
На учениях "Си Бриз - 2020" катерная группа отработала отражение скоростных малоразмерных целей. Как это было

На учениях "Си Бриз - 2020" катерная группа отработала отражение скоростных малоразмерных целей. Как это было

Елена Новикова
Учения, Минобороны, Си Бриз, Си Бриз-2020, тактические учения

В рамках международных украинском-американских учений "Си Бриз - 2020", которые стартовали 20 июля в Черном море, группа катеров ВМС Украины совместно с морской охраной Госпогранслужбы Украины и представителями государств НАТО отработала тактические учения. Среди поставленных задач - отражение скоростных малоразмерных целей в море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"Для украинских военнослужащих выходы в море для тренировок защиты акватории не в новость. Систематические занятия уже отчеканили навыки быстро реагировать в случае возникновения угрозы, ориентироваться в ситуации, организовать отражения нападения противника и отогнать его или даже обезвредить. Впрочем, главная цель международных учений "Си Бриз - 2020" - именно совместимость работы с кораблями и экипажами стран-партнеров", — говорится в нем.

Отмечается, что катерная группа, в состав которой вошли катера ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы, вместе с патрульным катером ВМС Грузии отработали тактическое маневрирование и ведения артиллерийского боя.

 

Как сообщали Українські Новини, 17 июля в Черном море проходили учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей.

Ранее Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

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