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29 июля 2020, среда, 06:45 2188 Видео
Азия 2020-07-29T06:45:01+03:00
Українські Новини
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения

В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения

Павел Твердохлиб
Армия, Пакистан, Вооружение, Танк, Аль Халид-I
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Украина продолжает расширять сотрудничество в рамках оборонных проектов с Исламской Республикой Пакистан. 28 июля в одном из центральных городов ИРП, первой столице этого государства - Равалпинди, состоялась церемония передачи одному из полков армейского корпуса Вооруженніх Сил страны первой партии танков нового поколения "Аль Халид-I" (Tank Al Khalid-I).

Сама процедура передачи новых танков прошла на базе концерна тяжелой промышленности "Таксила", сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND). На ней присутствовал начальник штаба сухопутных войск Вооруженных Сил ИРП генерал Камар Джавед Баджва. Он оценил это событие, как символ успешного Украино-Пакистано-Китайского сотрудничества.

"Данные вооружения вселяют уверенность и удовлетворение в решении поставленных перед их экипажами задач. А сами боевые машины заслуживают высокую оценку. Они крайне необходимы для развития обстановки безопасности", - отметил генерал Баджва.

Дизайн основного боевого танка Аль Халид-I является производным от китайского танка типа "90-2". А двигатель танка от прототипа 90-2 был заменен украинским 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.

Выбор именно украинского двигателя определен климатическими условиями с высокими температурами, в которых предстоит эксплуатация данных бронемашин.

Как отмечают специалисты, Украина на протяжении десятков лет обладает одними из самых надежных танковых двигателей, работающих в условиях жаркого климата. В свое время Украина и Россия приняли два различных способа развития танковых двигателей. Украинские конструкторы выбрали в качестве магистрального направления развития - дизель, а русские - газовые турбины. Теперь, когда покупателями бронетехники зачастую являются страны с жарким климатом, стабильность работы двигателей при температуре окружающей среды выше 50 градусов, дизельные двигатели стали одним из ключевых факторов обеспечивающих надежность танков.

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