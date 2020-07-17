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17 июля 2020, пятница, 11:40 113
Силовые структуры 2020-07-17T12:00:02+03:00
Українські Новини
Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России

Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России

Валерия Драгомирова
Армия, Минобороны, Военные учения, Боевая готовность, Кавказ-2020
Военный. Фото: Минобороны
Военный. Фото: Минобороны

Министерство обороны планирует в сентябре, в то время, когда Россия будет проводить свои учения "Кавказ-2020", провести военные учения и проверить боевую готовность армии пресечь любые попытки России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия.

Об этом во время выступления в парламенте сообщил министр обороны Андрей Таран, передают Українськi Новини.

По его словам, в период проведения российских учений "Кавказ-2020", Вооруженные силы Украины планируют провести командно-штабные учения "Объедение усилий-2020".

"Планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать согласно стандартам НАТО, проверить способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО... планируется проведение проверки боевой готовности, боевые стрельбы, в том числе из зенитно-ракетных комплексов, с применением самолетов, сухопутных войск на наших полигонах на юге страны", - сказал Таран.

Минобороны ожидает, что представители НАТО смогут принять участие в украинских учениях.

"На данный момент разрабатываем план", - отметил министр.

По его словам, эти учения продемонстрируют готовность Вооруженных сил любым попыткам России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия против Украины.

При этом он подчеркнул, что Минобороны не отмечает реальной подготовки России к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ-2020".

Как сообщали Українськi Новини, Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет.


Тем временем на Донбассе в бою ранены четверо украинских военных

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Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России
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