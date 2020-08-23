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23 августа 2020, воскресенье, 12:26 82
Общество 2020-08-23T12:28:07+03:00
Українські Новини
В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19: заразились больше 300 человек

В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19: заразились больше 300 человек

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 22 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордные 307 человек до 11 814.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга в воскресенье, передают Українськi Новини.

"Такого количества больных за сутки еще не было", - написал он.

По состоянию на воскресенье в столице уже 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 152 женщины в возрасте 18-90 лет, 6 девочек от 6 до 14 лет, 137 мужчин 19-88 лет, 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Кроме того, болеют 8 медиков.

В больницы за сутки попали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 84 пациента, всего выздоровели 3 766 жителей Киева.

558 больных находятся в стационарах, из них 15 детей.

105 пациентов в тяжелом состоянии, 9 под аппаратами ИВЛ.

Как сообщали Українськi Новини, также в Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных.

А 21 августа в Киеве существенно сократилось количество новых случаев коронавируса за сутки.

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