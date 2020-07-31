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31 июля 2020, пятница, 12:31 718
Силовые структуры 2020-07-31T12:33:36+03:00
Українські Новини
ГБР закрыло дело о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" Порошенко

ГБР закрыло дело о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" Порошенко

Елизавета Драбкина
УПЦ КП, ГБР, Петр Порошенко, Томос, ПЦУ, Разжигание ненависти
Патриарху Филарету Порошенко присвоит звание Героя Украины. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Патриарху Филарету Порошенко присвоит звание Героя Украины. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

По словам исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший Президент, на самом деле касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и на данный момент закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос того, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело на данный момент закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, которое подпадает от статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Александр Соколов.

Также он отметил, что в рамках досудебных расследований ГБР не оспаривались, но не проверялись вопросы получения Украиной томоса об автокефалии.

По его мнению, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

"ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, которым доказана позиция Государственного бюро расследований", - резюмировал Соколов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

Позже ГБР сообщило, что дело против Порошенко за разжигание вражды расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП.

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