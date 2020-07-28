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  • После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов
28 июля 2020, вторник, 12:24 1234
Политика 2020-07-28T12:30:02+03:00
Українські Новини
После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов

После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов

Елизавета Кесельман
Отдых, декларации, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

После того, как журналисты информ.агенства "Страна" опубликовали информацию о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко полетел в Турцию в день митингов от своей партии на Банковой, ссылаясь на свои источники, появилась информация о том, что после публикации, Порошенко задекларировал почти 1,2 млн грн расходов. Об этом также сообщает "Страна". 

Декларация о существенных изменениях в финансовом положении обнародована в Едином реестре.

Скриншот: СтранаСкриншот: Страна

Так, в документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн. обменял на валюту.

Полет экс-президента на семейный отдых в Бодрум,который состоялся 27 июля, обошелся ему около 15 000 евро без питания в один конец.

Как сообщали Українські Новини, бывший внефракционный депутат Рады Давид Жвания заявил, что Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013. 

Кроме того, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания в своем видеообращении на YouTube заявил, что Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014. 

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