После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов

После того, как журналисты информ.агенства "Страна" опубликовали информацию о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко полетел в Турцию в день митингов от своей партии на Банковой, ссылаясь на свои источники, появилась информация о том, что после публикации, Порошенко задекларировал почти 1,2 млн грн расходов. Об этом также сообщает "Страна".

Декларация о существенных изменениях в финансовом положении обнародована в Едином реестре.

Скриншот: Страна

Так, в документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн. обменял на валюту.

Полет экс-президента на семейный отдых в Бодрум,который состоялся 27 июля, обошелся ему около 15 000 евро без питания в один конец.

Как сообщали Українські Новини, бывший внефракционный депутат Рады Давид Жвания заявил, что Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013.

Кроме того, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания в своем видеообращении на YouTube заявил, что Порошенко и его окружение финансировали Майдан и срывали мирные инициативы власти в 2014.