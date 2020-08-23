Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты

Президент Владимир Зеленский призвал граждан вывешивать флаги Украины в День Государственного флага.

Об этом он сообщил в telegram канале, передают Українські Новини.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту", - написал Президент.

При этом он пожелал, чтоб украинцы в душе попросили у Бога процветания для страны.

Как сообщали Українські Новини, 22 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) установила самый большой флаг Украины накануне Дня государственного флага.

Ранее июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.



Ранее здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами.

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