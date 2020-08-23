Сегодня украинцы отмечают День Государственного флага: история и традиции праздника

Сегодня в Украине отмечают день Флага. Фото: pixabay

Сегодня в Украине отмечают день Флага. Фото: pixabay

Для Украины август считается одним из торжественных месяцев, поскольку именно в этот период все украинцы отмечают 2 фундаментально важных праздника: День Независимости Украины, а также День Государственного флага, который традиционно отмечается в канун годовщины Независимости. Українські Новини расскажут итсторию и традиции праздника.

История Дня флага в Украине

Праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году на общегосударственном уровне . Но украинский желто-голубой флаг имеет древние корни.

Впервые желто-синий флаг упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли. Под ним воевали в Грюнвальдской битве 1410 года. Начиная С 18 века казаки начали использовать хоругви желтого и голубого цветов, а в 1918 году флагом новой украинской державы стал сине-желтый флаг с синим вверху.

Именно в таком виде символ был описан в постановлении Верховная Рада Украины

28 января 1992 года. Также там было указано, что соотношение ширины флага к его длине должно составлять 2:3.

Традиции Дня флага

Президент Украины Виктор Ющенко учредил церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

В честь праздника ежегодно 23 августа в 9:00 проходит торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах и других населенных пунктах страны.

В церемонии часто принимают участие деятели науки и культуры, общественных, и религиозных организаций, политики.

Также флаг вывешивают на крупных предприятиях, государственных учреждениях и организации. Поднимают флаги и представители украинской диаспоры в других.

Ранее Українські Новини рассказали, какие мероприятия запланированы на День Независимости и на день Флага.

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