Сегодня украинцы отмечают День Государственного флага: история и традиции праздника

Для Украины август считается одним из торжественных месяцев, поскольку именно в этот период все украинцы отмечают 2 фундаментально важных праздника: День Независимости Украины, а также День Государственного флага, который традиционно отмечается в канун годовщины Независимости. Українські Новини расскажут итсторию и традиции праздника. История Дня флага в Украине Праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году на общегосударственном уровне . Но украинский желто-голубой флаг имеет древние корни. Впервые желто-синий флаг упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли. Под ним воевали в Грюнвальдской битве 1410 года. Начиная С 18 века казаки начали использовать хоругви желтого и голубого цветов, а в 1918 году флагом новой украинской державы стал сине-желтый флаг с синим вверху. Именно в таком виде символ был описан в постановлении Верховная Рада Украины 28 января 1992 года. Также там было указано, что соотношение ширины флага к его длине должно составлять 2:3. Традиции Дня флага Президент Украины Виктор Ющенко учредил церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. В честь праздника ежегодно 23 августа в 9:00 проходит торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах и других населенных пунктах страны. В церемонии часто принимают участие деятели науки и культуры, общественных, и религиозных организаций, политики. Также флаг вывешивают на крупных предприятиях, государственных учреждениях и организации. Поднимают флаги и представители украинской диаспоры в других. Ранее Українські Новини рассказали, какие мероприятия запланированы на День Независимости и на день Флага.