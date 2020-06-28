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  • В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины
28 июня 2020, воскресенье, 19:53 255
Политика 2020-06-28T19:54:23+03:00
Українські Новини
В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины

Надежда Комендантова
Донецк, Флаг, Донбасс, День Конституции, ООС

Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие в воскресенье, 28 июня, когда в Украине отмечают государственный праздник День Конституции, выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Пресс-центр ООС сообщает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной.

Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", сказал волонтер "Оскара".

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 28 июня, в Украине празднуют День Конституции. 

В поздравлении с Днем Конституции Зеленский "урезал" территорию Украины на два региона.

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