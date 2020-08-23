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  • Зеленський закликав вивішувати з вікон прапори і пов'язати на руки синьо-жовті стрічки
23 серпня 2020, неділя, 10:41 6
Політика 2020-08-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав вивішувати з вікон прапори і пов'язати на руки синьо-жовті стрічки

Зеленський закликав вивішувати з вікон прапори і пов'язати на руки синьо-жовті стрічки

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, прапор України, прапор, День прапору
Флаг Украина. фото: pixabay
Флаг Украина. фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський закликав громадян вивішувати прапори України у день українського прапору.

Про це він повідомив у telegram каналі, передають Українські Новини.

"Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі. Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або пов'яжіть на руку синьо-жовту стрічку", - написав Президент.

При цьому він побажав, щоб українці в душі попросили у Бога процвітання для країни.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Київська міська державна адміністрація (КМДА) встановила найбільший прапор України напередодні Дня державного прапора.

Раніше в сторону окупованого Донецька запустили 15 метровий прапор України . Подібні заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.

З нагоди Дня Незалежності України одна з найвищих веж світу стане синьо-жовтою.

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