Зеленський закликав вивішувати з вікон прапори і пов'язати на руки синьо-жовті стрічки

Президент Володимир Зеленський закликав громадян вивішувати прапори України у день українського прапору. Про це він повідомив у telegram каналі, передають Українські Новини. "Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі. Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або пов'яжіть на руку синьо-жовту стрічку", - написав Президент. При цьому він побажав, щоб українці в душі попросили у Бога процвітання для країни. Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Київська міська державна адміністрація (КМДА) встановила найбільший прапор України напередодні Дня державного прапора. Раніше в сторону окупованого Донецька запустили 15 метровий прапор України . Подібні заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України. З нагоди Дня Незалежності України одна з найвищих веж світу стане синьо-жовтою.