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22 августа 2020, суббота, 23:59 588
Европа 2020-08-23T00:11:08+03:00
Українські Новини
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов

В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов

Елена Новикова
Беларусь, выборы в Беларуси, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

В Минске милиция обнаружила мертвым Никиту Кривцова, который пропал после протестов 12 августа, в то время, как в Беларуси заявили о задержании организаторов митингов.

Об этом сообщает издание tut.by.

Так, сообщается, что 28-летний молодой человек пропал 12 августа, по дороге на работу в деревню Королев Стан. С того дня он не выходил на связь.

Тело мужчины было найдено в 14.00 в районе улицы Парниковой. На место выезжала оперативно-следственная группа.

По предварительной информации поисково-спасательного отряда, смерть не носит криминальный характер, следов побоев на теле нет.

"Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим", - написала в соцсетях супруга умершего Елена.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление.

Ранее сообщалось о том, что за два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

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