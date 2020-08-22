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22 августа 2020, суббота, 17:56 3347
Происшествия 2020-08-22T19:00:01+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр

В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр

Надежда Комендантова
Мост, Обрушение, обрушение моста
Обрушение моста. Фото: Событие
Обрушение моста. Фото: Событие

В то время, как ранее Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги в стране, на мосту через Днепр в районе речпорта в Каменском рухнула часть мостового перехода, включающая в себя дорожку для пешеходов, дорожное полотно с ограждением и столбом. Обломки моста сползли вниз по насыпи.

По словам очевидцев, произошло это ранним утром 22 августа.  На месте работают "бригады по благоустройству", которые разгребают завалы, сообщает сайт Событие.

Полицейские находятся на месте обвала для того, чтобы обеспечить правопорядок. С их слов, пока речь о составлении документов по факту халатности не идет.

Предварительно известно, что в результате обвала моста никто не пострадал.

Обрушение моста в Каменском. Обрушение моста в Каменском.

Как сообщали Українські Новини, мост в Алексеевке Днепропетровской области упал из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Ранее, когда в Харькове обвалился мост, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) тоже произошло из-за перегруженной фуры. Однако позже в "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.

Также под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе.

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