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25 августа 2019, воскресенье, 11:28 100
Происшествия 2019-08-25T11:35:47+03:00
Українські Новини
В Харькове "устал" и обвалился на рельсы автомобильный мост

В Харькове "устал" и обвалился на рельсы автомобильный мост

В воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация об этом поступила в Новобаварский отдел полиции от оператора 102 в 8:46.

"25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация подтвердилась. Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто", – сказано в сообщении.

Обрушенный мост. Фото: Харьков БудниОбрушенный мост. Фото: Харьков Будни

Речь идет об окружной дороге Е40 над железной дорогой по направлению Харьков-Киев. Железнодорожное сообщение также было перекрыто. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.

Также ранее пешеходный мост рухнул в обрыв в Шевченковском районе Киева.

А еще 14 августа в Генуе (Италия) обрушился автомобильный мост. В результате погиб 41 человек.

Также недавно было опубликовано видео рухнувшего в реку моста вместе с поездом в США.

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