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25 августа 2019, воскресенье, 20:17 77
Общество 2019-08-25T20:27:07+03:00
Українські Новини
В "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове

В "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры… Согласно экспертизе, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не принадлежало. По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошел сдвиг плиты и разрушение конструкции", - отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что об этом свидетельствует "четко выраженный тормозной путь".

"Смещение конструкции, по предварительной информации, мог спровоцировать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - рассказали в агентстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение по этому участку сейчас закрыто. В данный момент транспортные потоки направлены по другой части Окружной – по дороге Киев-Харьков-Довжанский.

Специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения моста.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.

На месте происшествия работают дорожники, представители полиции.

"По результатам обследования будет принято решение либо о возобновлении участка моста, либо о необходимости полной реконструкции мостового сооружения", - подытожили в ("Укравтодоре").

Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.

Также ранее пешеходный мост рухнул в обрыв в Шевченковском районе Киева.

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