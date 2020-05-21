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21 мая 2020, четверг, 20:35 18
Транспорт 2020-05-21T20:36:05+03:00
Українські Новини
Слишком тяжелая фура: названа причина обрушения моста под Днипром

Слишком тяжелая фура: названа причина обрушения моста под Днипром

Надежда Комендантова
Мост, Дороги, обрушение моста
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич

Мост в Алексеевке Днепропетровской области, который обвалился, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Маргарита Корж.

"Там ехала фура, она была с превышением допустимого веса. Допустимый вес согласно с установленным знаком - 10 тонн... Но вес самой фуры - 15 тонн. Груз, который перевозил водитель согласно товаро-транспортной документации - 22 или 20 тонн", - сказала она.

По словам начальника отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Артема Хижняка, мост был построен в 1955 году, его длина составляет 152 метра и он находится в 4 эксплуатационном состоянии (ограниченно работоспособный).

Хижняк отметил, что капитального ремонта моста не было.

В 2017 году было проведено обследование и экспертная комиссия сделала вывод об эксплуатационном состоянии моста.

Он также отметил, что пока что невозможно оценить нанесенный ущерб и еще рано говорить о ремонте моста.

По его словам, есть определенные сложности по извлечению фуры из воды и это может занять около 5 дней.

Вчера, 20 мая, в поселке Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушилась секция моста.

В результате происшествия в воду упала фура, которая проезжала по мосту.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая Президент Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы быть Президентом, которого запомнят как человека, после которого в Украине появились дороги.


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