подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июня 2020, понедельник, 20:32 1003
Происшествия 2020-06-08T20:33:07+03:00
Українські Новини
Под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе

Под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе

Надежда Комендантова
Мост, разрушения, обрушение моста, ДТП с грузовиком
Под Тернополем обвалился мост вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP
Под Тернополем обвалился мост вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP

После того, как недавно в Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост под грузовиком, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги в стране, в Тернопольской области упал автомобильный мост вместе с автомобилем, который в этот момент по нему проезжал.

Об этом сообщает Зборовское отделение Национальной полиции в Тернопольской области в Facebook. 

Сообщается, что водитель грузовика ЗИЛ, который вез 8 тонн песка, не из местных и о том, что мост в плачевном состоянии, не знал. Потому и рискнул по нему ехать. Мост под грузовиком обрушился, машина зацепилась передними колесами и в реку не упала. Водителю повезло, он смог выбраться из кабины.

Автомобиль пришлось доставать подъемным краном под наблюдением спасателей. ЗИЛ был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего. На водителя составили протокол по ст. 124 КУпАП (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП).

Мост обвалился вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNPМост обвалился вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP

Местные жители в комментариях под публикацией рассказали, что перед въездом на мост отсутствует знак о том, что он в аварийном состоянии. 

Как сообщали Українські Новини, мост в Алексеевке Днепропетровской области упал из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Ранее, когда в Харькове обвалился мост, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) тоже произошло из-за перегруженной фуры. Однако позже в "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.

 

Больше новостей о: Мост разрушения обрушение моста ДТП с грузовиком

Возле разрушенного моста под Никополем открыли пон...
В Германии разбушевался страшный ураган "Герварт"...
Слишком тяжелая фура: названа причина обрушения мо...
На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибл...
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом
Новости
Под Тернополем обвалился мост вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP
Под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе 20:32
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Боевики устроили провокации на Донбассе. Ранен воин ВСУ 19:28
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне 19:10
Охранник Ляшка Стипанюк угрожал водителю пистолетом.Фото: Facebook/Андрей Герус
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом 18:38
больше новостей
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу 21:00
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов 14:00
больше новостей
В детском садике в Броварах зафиксировали вспышку коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok