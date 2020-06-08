Под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе

После того, как недавно в Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост под грузовиком, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги в стране, в Тернопольской области упал автомобильный мост вместе с автомобилем, который в этот момент по нему проезжал.

Об этом сообщает Зборовское отделение Национальной полиции в Тернопольской области в Facebook.

Сообщается, что водитель грузовика ЗИЛ, который вез 8 тонн песка, не из местных и о том, что мост в плачевном состоянии, не знал. Потому и рискнул по нему ехать. Мост под грузовиком обрушился, машина зацепилась передними колесами и в реку не упала. Водителю повезло, он смог выбраться из кабины.

Автомобиль пришлось доставать подъемным краном под наблюдением спасателей. ЗИЛ был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего. На водителя составили протокол по ст. 124 КУпАП (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП).

Мост обвалился вместе с грузовиком Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP

Местные жители в комментариях под публикацией рассказали, что перед въездом на мост отсутствует знак о том, что он в аварийном состоянии.

Как сообщали Українські Новини, мост в Алексеевке Днепропетровской области упал из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Ранее, когда в Харькове обвалился мост, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) тоже произошло из-за перегруженной фуры. Однако позже в "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.