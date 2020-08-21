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21 серпня 2020, пʼятниця, 19:12 4
Політика 2020-08-21T20:00:19+03:00
Українські Новини
Зеленський побігав у спортзалі та закинув м'яч у кільце

Зеленський побігав у спортзалі та закинув м'яч у кільце

Кира Молчанова
Відео, Зеленський, Візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський продовжив свою поїздку по півдню України та відвідав Миколаїв, де побував у спортзалі школи-інтернату та показав трюк з м'ячем.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади", - написав президент.

На відео президент веде м'яч до кільця і ​​закидає його в ціль. Після чого чиновники починають аплодувати. Зеленський кидає м'яч одному з них, але той не ловить подачу.

Як повідомляли Українські Новини, семирічний син Президента Володимира Зеленського Кирило перехворів на COVID-19.

12 червня Офіс Президента повідомив, що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували з пневмонією середнього ступеня важкості.

3 липня Офіс повідомив, що вона одужала.

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