Зеленский против закрытия школ, где учатся около сотни детей

Президент Владимир Зеленский против закрытия малокомплектных школ в рамках реформы образования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам визита Зеленского в школу села Садового Херсонской области, передают Українськi Новини.

"Там (в школе) все люди очень боятся, что и реформа образования, которая была введена ранее, предусматривает уничтожение таких школ. А там 128 детей учится. Я им сказал, что такого никогда не будет - мы не допустим", - сказал он.

Президент отметил, что планирует провести встречу с исполняющим обязанности министра образования Сергеем Шкарлетом для обсуждения этого вопроса.

"Сначала образовательный момент, а потом я хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к маленьким городкам и селам. Это должна быть реформа села", - сказал он.

С просьбой не закрывать небольшие школы к главе государства обратилась и директор местной средней образовательной школы и педагогический коллектив учреждения.

"Если не будет школы, то не будет и села", - сказали они.

Зеленский пообещал коллективу учреждения, что поручит Шкарлету проработать вопрос небольших школ и их функционирования.

В то же время он поинтересовался, что делать в ситуации, когда количество учеников не больше или равно количеству учителей.

Педагоги согласились с тем, что в таких ситуациях необходимо находить решения, но отметили, что подход должен быть индивидуальным в каждом случае и прежде всего должен учитывать интересы детей, ведь есть населенные пункты, с которых сложно добираться до учебных заведений в соседних селах.

Президент вместе с председателем облгосадминистрации также осмотрели классы и проверили их готовность к новому учебному году.

Зеленский выразил убеждение, что первый урок в сентябре должен быть посвящен противодействию распространению коронавируса и мерам защиты и безопасности.

"Мы сегодня разговаривали с премьер-министром и хотим предложить, чтобы в этом году первый урок был посвящен мерам против COVID-19. Чтобы дети понимали, как беречься", - отметил Президент.

Директор школы заверила, что заведение будет придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемических мероприятий.

По ее словам, школа уже обеспечена антисептиками, полотенцами, на днях должна быть закрыта потребность в защитных масках.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский призвал Кабинет Министров разработать концепцию развития сел и малых городов.

Кроме того, Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств.

Количество одобряющих действия и заявления Президента Владимира Зеленского в июне-июле увеличилось на 2 п.п. с 38 до 40%, не одобряющих - сократилось на 1 п.п. с 45 до 44%, отрицательный рейтинг доверия сократился на 3 п.п. с 7 до 4 п.п.

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