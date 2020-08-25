Гривна растет в цене. Курс нацвалюты на сегодня

Официальный курс гривны на сегодня

Официальный курс гривны на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0069 1 доллар США 27,3942 1 швейцарский франк 30,0837 10 иен 2,5889 10 российских рублей 3,6723 1 евро 32,4621

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с четвергом, 20 августа на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Кроме того, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью из-за традиционного роста спроса на валюту.

Также эксперты утверждают, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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