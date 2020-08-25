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25 августа 2020, вторник, 05:00 585
Финансы 2020-08-25T06:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна растет в цене. Курс нацвалюты на сегодня

Гривна растет в цене. Курс нацвалюты на сегодня

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на сегодня
Официальный курс гривны на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0069
1 доллар США 27,3942
1 швейцарский франк 30,0837
10 иен 2,5889
10 российских рублей 3,6723
1 евро 32,4621

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 21 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с четвергом, 20 августа на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Кроме того, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью из-за традиционного роста спроса на валюту.

Также эксперты утверждают, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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