Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений

Тернополь, который отнесли в "оранжевую зону", не планирует ограничений во время празднования Дня Независимости, но праздник будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.



"Мы на данный момент не планируем (дополнительных ограничений)," - сказали в ведомстве.



При этом, в любом случае, все решения будет принимать штаб.



На данный момент город планирует отметить День Независимости 24 августа и день города 28 августа с соблюдением противоэпидемических мероприятий.



Как сообщали Українськi Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.



Кроме того, как в Украине будут праздновать День Независимости.

Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.

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