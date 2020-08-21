подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 14:41 127
Общество 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений

Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений

Валерия Драгомирова
День независимости, Тернополь, Карантин, Оранжевая зона
Тернополь. Фото: Википедия
Тернополь. Фото: Википедия

Тернополь, который отнесли в "оранжевую зону", не планирует ограничений во время празднования Дня Независимости, но праздник будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. 

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета. 

"Мы на данный момент не планируем (дополнительных ограничений)," - сказали в ведомстве. 

При этом, в любом случае, все решения будет принимать штаб. 

На данный момент город планирует отметить День Независимости 24 августа и день города 28 августа с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.

Кроме того, как в Украине будут праздновать День Независимости

Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.

Больше новостей о: День независимости Тернополь Карантин Оранжевая зона

На День Независимости "Укрзализныця" продлила до В...
"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальн...
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу биле...
Один из районов Киевской области отнесли к "оранже...
Венедиктова уволила Холодницкого
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
В ночь на субботу в Украине сильно испортится погода: объявлено штормовое предупреждение 15:00
В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государственного зерна на 2,5 млн гривен 14:47
Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений 14:41
В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка 14:17
Перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки 14:16 Карта
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
больше новостей
И.о руководителя САП назначен Грищук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok