Отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений

Тернополь, который отнесли в "оранжевую зону", не планирует ограничений во время празднования Дня Независимости, но праздник будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета. "Мы на данный момент не планируем (дополнительных ограничений)," - сказали в ведомстве. При этом, в любом случае, все решения будет принимать штаб. На данный момент город планирует отметить День Независимости 24 августа и день города 28 августа с соблюдением противоэпидемических мероприятий.Как сообщали Українськi Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.Кроме того, как в Украине будут праздновать День Независимости. Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные. Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.