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21 августа 2020, пятница, 13:39 296
Общество 2020-08-21T13:39:23+03:00
Українські Новини
В Киеве существенно сократилось количество новых случаев коронавируса за сутки

В Киеве существенно сократилось количество новых случаев коронавируса за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Фото: Pexels
Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 156 человек до 11 328.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 156 человек. На сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет и 55 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, а также 6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 2 и 5 лет.

Также среди заболевших 6 медиков.

В столичные больницы госпитализированы 23 человека, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

На данный момент в стационарах Киева находится 499 заболевших, в том числе 18 детей.

За прошедшие сутки выздоровел 21 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 606 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Соломянском районе - 26, в Голосеевской - 21 и в Днепровском - 19 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек.

Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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