Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 19 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 227 человек до 11 172, умерших - на 3 до 158. Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он. Заболели 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 до 10 лет. Также среди заболевших 3 медиков. В столичные больницы госпитализированы 37 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровел 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском - 31 случай. Как сообщали Українськi Новини, в Украине 2,1 тыс. случаев коронавируса за сутки. Кроме того, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд".