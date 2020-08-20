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20 августа 2020, четверг, 12:36 427
Общество 2020-08-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек

Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 19 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 227 человек до 11 172, умерших - на 3 до 158.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 до 10 лет.

Также среди заболевших 3 медиков.

В столичные больницы госпитализированы 37 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровел 101 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском - 31 случай.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 2,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

Кроме того, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд". 

 
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