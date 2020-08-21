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21 августа 2020, пятница, 13:03 27
Верховная Рада и партии 2020-08-21T13:03:31+03:00
Українські Новини
В августе рейтинг "Слуги народа" упал на 4,5%, вырос - у ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", - опрос Центр Разумкова и "

В августе рейтинг "Слуги народа" упал на 4,5%, вырос - у ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", - опрос Центр Разумкова и "Деминициативы"

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Рейтинг, Соцопрос, Голос, Центр Разумкова, Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ, Демократические инициативы
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Согласно опросу социологической службы Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в августе снизился электоральный рейтинг партии "Слуга народа" на 4,5 процентных пункта до 29,5% по сравнению с соцопросами в июне-июле, и вырос у партий "Оппозиционная платформа - За життя" на 2,7 п. п. до 21,7%, "Европейская солидарность"- на 0,5 п. п. до 15,5% и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" – на 3,5 п. п. до 11,5% на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В августе среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, на выборах Рады 29,5% отдали бы голос "Слуге народа", 21,7% - "Оппозиционной платформе", 15,5% - "Евросолидарности", и 11,5% - "Батьківщине".

Таким образом в парламент прошли бы 4 партии.

Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент барьер в 5%.

Так, 4,6% опрошенных отдали бы голоса за партию Игоря Смешко "Сила и честь", 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,4% - за ВО "Свобода", 2,2% - за "Партию Шария".

А партия "Голос" не набрала бы 2%, за нее готовы проголосовать 1,8% опрошенных.

Опрос проводился с 14 по 19 августа методом личного интервью среди 2 018 совершеннолетних респондентов с подконтрольных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщали Українськi Новини, у президента Зеленского продолжают снижаться рейтинги.

По опросу социологической группы "Рейтинг" от 24-28 июня, 34,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 11,4% - за Порошенко, а 11,2% - за Бойкона выборах главы государства.

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