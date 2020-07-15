В июле рейтинг Зеленского вырос, Бойко и Порошенко — упал, — Центр Разумкова и "Деминициативы"

Согласно июльскому опросу социологической службы Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского вырос на 2,4 процентных пункта до 37% по сравнению с июньским соцопросом, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко - снизился на 3 п. п. до 17%, а бывшего Президента Петра Порошенко - снизился на 1,1 п. п. до 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Совместный опрос Центра Разумкова и "Деминициатив" проводился 3-9 июля методом личного интервью, в то время как предыдущий опрос Центр Разумкова проводил сам 17-24 июня также методом face-to-face.

В июле среди тех, кто принял бы участие в выборах и определился с кандидатом, в первом туре Зеленскому отдали бы голоса 37% избирателей (в июне - 34,6%), Бойко - 17% (в июне - 20%), Порошенко - 15% (в июне - 16,1%), а лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко - 8% (в июне - 7,7%).

Заместитель директора Центра Разумков Михаил Мищенко отметил, что в сравнении с фактическим первым туром выборов Президента в 2019 году рейтинг Зеленского и Бойко вырос (на 7 и 5 п. п. соответственно), а Порошенко и Тимошенко; снизился (на 1 и 5 п. п).

"37% тех, кто определился, готовы голосовать за Зеленского. Это все еще значительно больше, чем за него проголосовали тогда. За него проголосовали на выборах 30% в первом туре. За Бойко готовы голосовать 17%, а голосовали 12%, за Порошенко - 15% и 16%, за Тимошенко - 8% и 13% соответственно", - сказал он.

Он также сообщил, что в разрезе электората сохраняется тенденция 2019 года: за Зеленского и его партию чаще готовы голосовать молодежь, а за Бойко и его партию - люди старшего возраста.

"Электорат "Оппозиционной платформы - За життя" и Бойко очень напоминает тот электорат, который в свое время был у "коммунистов". Возможно, даже, я бы сказал, что те, кто голосуют за Бойко - это, возможно дети коммунистов не только в переносном, а и в прямом смысле слова", - сказал Мищенко.

Согласно обнародованному пресс-релизу, в пером туре выборовпредседателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко отдали бы свои голоса 4,5% (в июне - 4,2%), главе партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - 3% (в июне - 3,1%), бывшему вице-спикеру парламента от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - по 2% (в июне - 1,9% и 1,2% соответственно), экс-депутату Рады от фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу - 1% (в июне - 1,6%).

Во втором туре выборов, если бы в него вышел Зеленский с Бойко, они получили бы 68% и 32% соответственно, а если бы Порошенко - 71,5% и 28,5%.

Согласно опросу, Зеленский остается политиком с наивысшим уровнем доверия (44%), но не доверяют ему больше - 49%.

"(Председателю Верховной Рады Дмитрию) Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют — 45%. Доверие к остальным представителям власти значительно ниже. Так, (премьер-министру Денису) Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют — 62%; (министру внутренних дел Арсену) Авакову — 18% и 70%, (руководителю Офиса Президента Андрею) Ермаку — 9% и 48% и так далее. Баланс доверия и недоверия отрицательный и превышает -40% также и для оппозиционных политиков — С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко", — говорится в релизе.

Только 9% опрошенных считают, что и Зеленский, и его политическая команда являются честными и порядочными людьми, 40,5% думают так только о Президенте, но не о его команде, а 33% не верят в честность и порядочность ни главы государства, ни его команды.

Как сообщали Українськi Новини, по опросу социологической группы "Рейтинг" от 24-28 июня, 34,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 11,4% - за Порошенко, а 11,2% - за Бойкона выборах главы государства.

По опросу Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" от 24-30 июня, 25,4% респондентов проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.