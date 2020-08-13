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13 августа 2020, четверг, 17:06 35
Политика 2020-08-13T17:30:01+03:00
Українські Новини
У президента Зеленского продолжают снижаться рейтинги

У президента Зеленского продолжают снижаться рейтинги

Ольга Фандорина
Рейтинг, Центр Разумкова, Владимир Зеленский, Рейтинг Зеленского
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Согласно июльскому опросу социологической службы Центра Разумкова и центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского снизился на 3,6 процентных пункта до 33,4% по сравнению с соцопросом 3-9 июля, а сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко - на 1,3 п. п. до 15,7%, бывшего Президента Петра Порошенко повысился на 2,8 п. п. до 17,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Совместный опрос Центра Разумкова и "Социса" проводился 21-28 июля методом личного интервью, в то время как предыдущий опрос Центр Разумкова проводил сам 3-9 июля также методом face-to-face.

В июле среди тех, кто принял бы участие в выборах и определился с кандидатом, в первом туре Зеленскому отдали бы голоса 33,4% избирателей (в предыдущем июльском опросе - 37%), Порошенко - 17,8% (ранее - 15%), Бойко - 15,7% (ранее - 17%), а лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко - 8,8% (ранее - 8%).

Как сообщали Українськi Новини, по опросу социологической группы "Рейтинг" от 24-28 июня, 34,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 11,4% - за Порошенко, а 11,2% - за Бойкона выборах главы государства.

По опросу Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" от 24-30 июня, 25,4% респондентов проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

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