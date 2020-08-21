Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры, как и обычные пенсионеры, имеют право на перерасчет пенсии. Они, наряду с другими работающими украинцами, платят налоги, которые пополняют Пенсионный фонд Украины на выплаты пенсий. Однако не всегда такой категории пенсионеров делать перерасчет целесообразно.

О том, как осуществляется перерасчет пенсий работающих пенсионеров, рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Елена Охрименко, сообщают "Аргументы и факты. Украина".

"Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. При пересчете анализируют целесообразность: это будет перерасчет только по стажу, или по стажу и зарплате. Работая на пенсии, люди часто имеют заработок меньше, чем это было в периоды до выхода на пенсию. Поэтому специалисты Фонда при осуществлении перерасчета выбирают оптимальный вариант расчета пенсии с учетом или только стажа, или стажа и зарплаты", — объяснила она.

В пенсионном фонде напомни, что, начиная с 1 апреля 2018 года ежегодно осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это делается, даже если пенсионер не обращается в пенсионный фонд за перерасчетом.

Как сообщали Українські Новини, украинцы, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в случае повышения минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен. Однако роста минимальной пенсии не предвидится.

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