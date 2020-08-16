подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 августа 2020, воскресенье, 17:33 4211
Экономика 2020-08-16T17:42:23+03:00
Українські Новини
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях

В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, минимальная зарплата, Повышение пенсий, пенсии в Украине, Минималка, Повышение минималки, рост пенсий, Рост минималки
Пенсии в Украине
Пенсии в Украине

В Украине планируют поднять минимальную зарплату в три этапа до 6,5 тысячи гривен. Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в случае повышения минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен. Однако роста минимальной пенсии не предвидется. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, сообщается, что величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не предполагают. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, однако индексация проводится раз в год. Так что в этом году "внепланового" роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится.

Однако отмечается, что на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. В Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв.

Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты.

Как сообщали Україснькі Новини, пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно.

Кроме того, по словам советника Лазебной, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

Больше новостей о: Пенсионер Пенсии минимальная зарплата Повышение пенсий пенсии в Украине Минималка Повышение минималки рост пенсий Рост минималки

ПФУ направил еще 1,6 млрд гривен на финансирование...
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в П...
В случае повышения минималки Пенсионный фонд допол...
Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в ...
После возвращения из каких стран не нужна обсервация. Обновленный список "красных" и "зеленых" зон
За сутки в Киевской области почти вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
В Карпатах объявлен первый уровень опасности из-за грозы 17:00
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ продолжает падать 15:57
Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси 15:32
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы 15:27
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Стажа для пенсии хватит не всем: как не остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
больше новостей
В Киеве за сутки подтвердили 146 случаев COVID-19. Больницы готовят ко второй волне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok