В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях

Так, сообщается, что величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не предполагают. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, однако индексация проводится раз в год. Так что в этом году "внепланового" роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится.

Однако отмечается, что на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. В Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв.

Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты.

Как сообщали Україснькі Новини, пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно.

Кроме того, по словам советника Лазебной, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

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