В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях

В Украине планируют поднять минимальную зарплату в три этапа до 6,5 тысячи гривен. Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в случае повышения минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен. Однако роста минимальной пенсии не предвидется. Об этом сообщает "Сегодня". Так, сообщается, что величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не предполагают. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, однако индексация проводится раз в год. Так что в этом году "внепланового" роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится. Однако отмечается, что на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. В Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв. Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты. Как сообщали Україснькі Новини, пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно. Кроме того, по словам советника Лазебной, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.