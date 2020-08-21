У пенсійному фонді розповіли, як перераховують пенсії працюючим пенсіонерам

Право на перерахунок пенсії мають як звичайні, так і працюючі пенсіонери. Вони, як і інші українці, які працюють, платять податки, які поповнюють Пенсійний фонд України на виплати пенсій. Однак не завжди такій категорії пенсіонерів робити перерахунок доцільно.

Про те, як здійснюється перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України (ПФУ) Олена Охріменко, повідомляють "Аргументи і факти. Україна".

"Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. При перерахунку аналізують доцільність: це буде перерахунок тільки за стажем, чи за стажем і зарплатою. Працюючи на пенсії, люди часто мають заробіток менше, ніж це було в періоди до виходу на пенсію. Тому фахівці Фонду при здійсненні перерахунку вибирають оптимальний варіант розрахунку пенсії з урахуванням або тільки стажу, або стажу і зарплати", — пояснила вона.

У пенсійному фонді нагадай, що, починаючи з 1 квітня 2018 року щорічно здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. Це робиться, навіть якщо пенсіонер не звертається до пенсійного фонду за перерахунком.

Як повідомляли Українські Новини, українці, у яких виникли проблеми з Пенсійним фондом через неправильно оформлені трудових книжок, можуть підтвердити свій трудовий стаж через суд.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що в разі підвищення мінімальної заробітної плати Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень. Однак зростання мінімальної пенсії не передбачається.

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