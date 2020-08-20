Один из районов Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" с 24 августа

После того, как 14 регионов перешли в "красную зону", Киево-Святошинский район Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса с 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Такое решение принято в четверг на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пересмотру уровней эпидемической опасности распространения коронавируса.

Еще 10 административно–территориальных единиц Киевской области отнесены к "желтой зоне": Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский, Фастовский районы.

В "желтой зоне" по сравнению с "зеленой" дополнительно запрещается посещение учреждений социальной защиты, деятельность хостелов и ночных клубов с 24:00 до 7:00, а также проведение массовых мероприятий в учреждениях общественного питания для более 20 человек.

Для "оранжевой зоны" дополнительно запрещается деятельность развлекательных заведений, деятельность заведений общественного питания с заполняемостью более 50% посадочных мест, запрещены плановые госпитализации и операции, работа спортзалов с посетителями больше, чем 1 на 10 кв м, прием новых смен в детских учреждениях оздоровления и отдыха, ограничение для массовых мероприятий 1 человек на 10 кв метров, посещение учреждений образования группами больше 20 человек, перевозка пассажиров общественным транспортом с заполняемостью более 50% посадочных мест.

Новое разделение на зоны начнет действовать с понедельника, 24 августа, и пересмотр эпидемиологического уровня с целью смягчения карантинных ограничений возможен через 14 дней.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Также в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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