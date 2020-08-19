Второй день подряд межбанк закрылся падением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 4 коп. в среду снизился на 16 коп. до 27,44 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,28-27,30 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,32-27,36 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,42-27,46 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,59% с 23,74 UAH\/USD до 27,44 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH\/USD. Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH\/USD.Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки.