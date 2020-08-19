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19 августа 2020, среда, 17:30 16
Экономика 2020-08-19T17:31:13+03:00
Українські Новини
Второй день подряд межбанк закрылся падением гривны

Второй день подряд межбанк закрылся падением гривны

Надежда Комендантова
Гривна, Межбанк, курс на межбанке
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 4 коп. в среду снизился на 16 коп. до 27,44 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,28-27,30 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,32-27,36 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,42-27,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,59% с 23,74 UAH/USD до 27,44 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.


Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки. 

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