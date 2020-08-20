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  • Гривна резко подешевела: официальный курс нацвалюты на длинные выходные
20 августа 2020, четверг, 16:30 116
Экономика 2020-08-20T16:35:08+03:00
Українські Новини
Гривна резко подешевела: официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Гривна резко подешевела: официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1075
1 доллар США 27,4812
1 швейцарский франк 30,1792
10 иен 2,5953
10 российских рублей 3,7202
1 евро 32,5529

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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