В Харькове задержан израильтянин, торговавший оружием

В Харькове задержали израильтянина, который продавал оружие. Фото: Нацполиция

В Харькове задержали израильтянина, который продавал оружие. Фото: Нацполиция

Вслед за сообщением о том, что СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен, стало известно о задержании в Харькове гражданина Израиля, который наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия на территории города. Об этом сообщает МВД.

При обыске правоохранители нашли у задержанного денежные средства, полученные им за незаконный оборот огнестрельного оружия.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – сообщает МВД.

В качестве меры пресечения суд избрал задержанному содержание под стражей с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Поиск и задержание торговца оружием осуществляли сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области, управления уголовного розыска, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Как сообщали Українські новини, в ФСБ заявили, что СБУ пыталась похитить в России одного из "лидеров ополчения Донбасса".

Также боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник.

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