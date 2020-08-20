подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 16:32 232
Силовые структуры 2020-08-20T16:32:02+03:00
Українські Новини
В Харькове задержан израильтянин, торговавший оружием

В Харькове задержан израильтянин, торговавший оружием

Александр Савич
СБУ, Израиль, Харьков, Торговля оружием, задержание правонарушителя
В Харькове задержали израильтянина, который продавал оружие. Фото: Нацполиция
В Харькове задержали израильтянина, который продавал оружие. Фото: Нацполиция

Вслед за сообщением о том, что СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен, стало известно о задержании в Харькове гражданина Израиля, который наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия на территории города. Об этом сообщает МВД.

При обыске правоохранители нашли у задержанного денежные средства, полученные им за незаконный оборот огнестрельного оружия.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – сообщает МВД.

В качестве меры пресечения суд избрал задержанному содержание под стражей с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Поиск и задержание торговца оружием осуществляли сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области, управления уголовного розыска, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Как сообщали Українські новини, в ФСБ заявили, что СБУ пыталась похитить в России одного из "лидеров ополчения Донбасса".

Также боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник.

Больше новостей о: СБУ Израиль Харьков Торговля оружием задержание правонарушителя

СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзали...
Израиль и Арабские Эмираты заключили историческое ...
Открытки, пакеты, канцтовары и гречка. Что есть в ...
Автомат с патронами за $1500: сотрудника СБУ задер...
Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен
СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен
Новости
Обвинения в пророссийскости – одна из "черных" технологий этих местных выборов, – эксперт 16:43
В Харькове задержан израильтянин, торговавший оружием 16:32
Гривна резко подешевела: официальный курс нацвалюты на длинные выходные 16:30
Цены растут, экономика падает, – Бойко потребовал отставки правительства 16:17
Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи – по 9, наименьшее у Криклия и Ткаченко – по 3 16:05 Инфографика
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года 11:18
больше новостей
Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok