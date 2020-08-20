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20 августа 2020, четверг, 13:35 974
Силовые структуры 2020-08-20T14:15:25+03:00
Українські Новини
В ФСБ заявили, что СБУ пыталась похитить в России одного из "лидеров ополчения Донбасса"

В ФСБ заявили, что СБУ пыталась похитить в России одного из "лидеров ополчения Донбасса"

Елена Новикова
СБУ, ФСБ, Донбасс, ДНР

Федеральная служба безопасности России заявила о том, что помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из "лидеров народного ополчения Донбасса" и вывезти его в Украину, в то время, как СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Об этом сообщает РИА "Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Так, сообщается, что организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. За 200 000 долларов Байдала нанял группу бандитов из России. Они заманили потерпевшего в автомобиль и ударили электрошокером, но тот смог вырваться.

на данный момент семеро похитителей задержаны и помещены под арест.

По данным ФСБ эта группа по заказу украинских спецслужб готовила и другие похищения на территории России.

 

Как сообщали Українські Новини, в СНБО заявляют, что есть угроза масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

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