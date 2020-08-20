У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю

У Харкові затримали ізраїльтянина, який продавав зброю. Фото: Нацполіція

У Харкові затримали ізраїльтянина, який продавав зброю. Фото: Нацполіція

Стало відомо про затримання в Харкові громадянина Ізраїлю, який налагодив незаконний збут вогнепальної зброї на території міста, тоді як СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів у Укрзалізниці на понад 60 млн гривень. Про це повідомляє МВС.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у затриманого грошові кошти, отримані ним за незаконний обіг вогнепальної зброї.

"Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", — повідомляє МВС.

Як запобіжний захід суд обрав затриманому тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Пошук і затримання торговця зброєю здійснювали співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно з співробітниками відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Харківській області, управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

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