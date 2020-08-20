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20 серпня 2020, четвер, 16:32 5
Силові структури 2020-08-20T17:25:27+03:00
Українські Новини
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю

У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю

Александр Савич
СБУ, торгівля зброєю, Харків, Ізраїльтяни, Незаконна торгівля
У Харкові затримали ізраїльтянина, який продавав зброю. Фото: Нацполіція
У Харкові затримали ізраїльтянина, який продавав зброю. Фото: Нацполіція

Стало відомо про затримання в Харкові громадянина Ізраїлю, який налагодив незаконний збут вогнепальної зброї на території міста, тоді як СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів у Укрзалізниці на понад 60 млн гривень. Про це повідомляє МВС.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у затриманого грошові кошти, отримані ним за незаконний обіг вогнепальної зброї.

"Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", — повідомляє МВС.

Як запобіжний захід суд обрав затриманому тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Пошук і затримання торговця зброєю здійснювали співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно з співробітниками відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Харківській області, управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Як повідомляли Українські новини, СБУ виявила міжнародну мережу хакерів.

Також бойовики ДНР готували теракт на території України. СБУ знешкодила їх схованку.

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