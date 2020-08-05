Боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник

Служба безопасности обнаружила в Донецкой области хранилище боеприпасов боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики", в то время, как ранее был задержан экс-боевик батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны", - сказано в нем.

Согласно сообщению, арсенал обнаружили в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

СБУ установили, что его оборудовал представитель "силового блока" боевиков в своем доме.

Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.

Хранилище боеприпасов боевиков ДНР. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, 1 августа боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Двое военных получили травмы.

Ранее 5 дней на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений режима "тишины".