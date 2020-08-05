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05 августа 2020, среда, 23:40 695
Силовые структуры 2020-08-06T00:00:04+03:00
Українські Новини
Боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник

Боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник

Елена Новикова
СБУ, Боевики, Донецкая область, Боеприпасы, ДНР, Терракт
СБУ обнаружила в Донецкой области хранилище боеприпасов боевиков ДНР. Фото: СБУ
СБУ обнаружила в Донецкой области хранилище боеприпасов боевиков ДНР. Фото: СБУ

Служба безопасности обнаружила в Донецкой области хранилище боеприпасов боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики", в то время, как ранее был задержан экс-боевик батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны", - сказано в нем.

Согласно сообщению, арсенал обнаружили в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

СБУ установили, что его оборудовал представитель "силового блока" боевиков в своем доме.

Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.

Хранилище боеприпасов боевиков ДНР. Фото: СБУХранилище боеприпасов боевиков ДНР. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, 1 августа боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Двое военных получили травмы.

Ранее 5 дней на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений режима "тишины".

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