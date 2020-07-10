В МАУ опубликовали программу авиарейсов на август. В компании добавили новое направление

Авиакомпания Международных Авиалиний Украины, которая заявляла о намерениях возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе, обновила программу полетов на август (внутренние и международные рейсы), а также добавила новое направление Киев — Неаполь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Согласно сообщению ведомтсва, МАУ будет летать внутри страны в Одессу, Херсон и Львов. Рейсы в Херсон из Киева будут по средам, пятницам и воскресеньям, а назад — в понедельник, четверг и субботу.

Рейсы Киев — Одесса — каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье (с 20 августа дополнительно в четверг). Одесса — Киев — в понедельник, вторник, четверг и субботу (с 20 августа в пятницу).

Киев — Львов — Киев будет выполняться начиная с августа по расписанию Киев — Львов в пятницу, Львов — Киев в воскресенье.

Также в ведомстве обнародовали список международных рейсов:

Киев — Амстердам — Киев — оборотный рейс по вторникам и субботам, с 20.08 — также по четвергам;

Киев — Лондон — Киев — оборотный рейс по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

Киев — Париж — Киев — оборотный рейс по средам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно по понедельникам;

Киев — Торонто — Киев — еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье — обратно;

Киев — Ларнака — Киев — еженедельній оборотный рейс по четвергам и субботам;

Киев — Ницца — Киев — оборотный рейс по средам и субботам;

Киев — Дубай — Киев — еженедельній оборотный рейс по средам и субботам;

Киев — Стамбул — Киев — оборотный рейс по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

Одесса — Стамбул — Одесса — еженедельно по пятницам;

Киев—Вильнюс—Киев — с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс;

Киев — Рим — Киев — оборотный рейс по средам и субботам;

Киев — Милан — Киев — оборотный рейс по четвергам и воскресеньям;

Киев — Неаполь — Киев — оборотный рейс по средам и субботам;

Киев — Афины — Киев — оборотный рейс, еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно по понедельникам и пятницам;

Киев — Франкфурт — Киев — оборотный рейс, еженедельно по понедельникам и четвергам;

Киев — Мюнхен — Киев — оборотный рейс, еженедельно по понедельникам и пятницам;

Киев — Берлин — Киев — оборотный рейс, еженедельно по вторникам и субботам;

Киев — Тбилиси — Киев — еженедельно, рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 по четвергам;

Киев — Баку — Киев — еженедельно по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении;

Киев — Ереван — Киев — еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в обратном направлении;

Киев — Тель-Авив — Киев — оборотный рейс ежедневно, кроме пятницы;

Одесса — Тель-Авив — Одесса — оборотный рейс по средам и воскресеньям;

Киев — Прага — Киев — оборотный рейс по четвергам и воскресеньям;

Киев — Вена —Киев — оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно по понедельникам и средам;

Киев — Кишинев — Киев — еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам — в направлении Киева;

Киев — Мадрид — Киев — еженедельный оборотный рейс по понедельникам и пятницам;

Киев — Барселона — Киев — оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

В августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами для расширения полетов по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

Как сообщали Українські Новини, МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Опубликован список направлений.