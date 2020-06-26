МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе: список рейсов

В то время, как турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля, "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в период 1-15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы из Киева в Стамбул, субботние – из Одессы, каждый четверг и воскресенье – из Киева в Тель-Авив и каждое воскресенье – из Одессы.

Кроме этого, предусматриваются рейсы "Киев – Амстердам" каждый вторник и субботу и "Киев – Париж" в среду и воскресенье.

С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы "Киев – Стамбул" и "Киев – Тель-Авив" каждый вторник, при этом рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Также в указанный период добавятся рейсы "Киев – Тбилиси" каждую пятницу и воскресенье, "Киев – Ларнака" каждую субботу, "Киев – Афины" еженедельно и "Киев – Лондон в понедельник и пятницу.

На вторую половину июля также запланированы рейсы "Киев – Торонто" каждую субботу.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений из 2-3 частотами каждую неделю по направлениям Франкфурт, Париж, Батуми, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона и Кишинёв.

В то же время с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье.

В первой половине августа рейсы "Киев – Одесса" будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, с 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу и по четвергам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ заявила, что закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов, при этом авиаперевозчик намерен выполнить 25 рейсов до июля.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила регулярные рейсы из Киева в Амстердам и Париж.