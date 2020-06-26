подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июня 2020, пятница, 08:34 576
Транспорт 2020-06-26T09:45:02+03:00
Українські Новини
МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе: список рейсов

МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе: список рейсов

Ирина Николенко
МАУ, Возобновление полетов, Пересечение границы, Авиаперелеты, международное авиасообщение
МАУ. Фото: flyuia.com
МАУ. Фото: flyuia.com

В то время, как турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля, "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в период 1-15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы из Киева в Стамбул, субботние – из Одессы, каждый четверг и воскресенье – из Киева в Тель-Авив и каждое воскресенье – из Одессы.

Кроме этого, предусматриваются рейсы "Киев – Амстердам" каждый вторник и субботу и "Киев – Париж" в среду и воскресенье.

С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы "Киев – Стамбул" и "Киев – Тель-Авив" каждый вторник, при этом рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Также в указанный период добавятся рейсы "Киев – Тбилиси" каждую пятницу и воскресенье, "Киев – Ларнака" каждую субботу, "Киев – Афины" еженедельно и "Киев – Лондон в понедельник и пятницу.

На вторую половину июля также запланированы рейсы "Киев – Торонто" каждую субботу.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений из 2-3 частотами каждую неделю по направлениям Франкфурт, Париж, Батуми, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона и Кишинёв.

В то же время с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье.

В первой половине августа рейсы "Киев – Одесса" будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, с 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу и по четвергам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ заявила, что закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов, при этом авиаперевозчик намерен выполнить 25 рейсов до июля.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила регулярные рейсы из Киева в Амстердам и Париж.

Больше новостей о: МАУ Возобновление полетов Пересечение границы Авиаперелеты международное авиасообщение

Украинцам разрешили въезд в Черногорию. Какие усло...
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступ...
Украина возобновила регулярные пассажирские перево...
Гибель щенков на рейсе МАУ. В Госпродпотребслужбе ...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1,1 тыс. случаев за сутки
Обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус
Новости
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook
Главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в размере около 2 млн гривен 10:07
Доллар перед выходными снова подскочил, а евро продолжает падать. Курс валют на 26 июня 09:59
Баканов в мае с надбавками и премиями получил почти 90 тысяч гривен зарплаты 09:37 Документ
Сын руководителя СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову 09:32
От руководителя МОЗ Степанова так и не дождались предложений о продлении медреформы, – Кушнирук 09:31
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд 23:53 Инфографика
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
больше новостей
МАУ намерена возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе: список рейсов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok