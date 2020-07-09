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09 июля 2020, четверг, 13:05 110
Общество 2020-07-09T13:45:01+03:00
Українські Новини
МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Список направлений

МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Список направлений

Елена Новикова
Египет, Турция, МАУ, Туроператор, Авиаперелеты, туристические направления, Coral Travel, Летний сезон, Летний отпуск
Самолет МАУ. Фото: faceboоk.com/МАУ
Самолет МАУ. Фото: faceboоk.com/МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет в период летней навигации 2020 года, в то время, как украинцы могут въезжать с туристической целью в США, Великобританию, Албанию, Словению, Турцию и Египет.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"В связи с открытием границ для украинских туристов Турецкой Республикой и Республикой Египет авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" по заказу крупного международного туристического оператора Coral Travel начала безопасную чартерную программу летнего сезона 2020 года", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы запланированы В Анталию из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья, в Бодрум - из Киева, Харькова, Львова, в Даламан - из Киева, в Хургаду - из Киева, Харькова, Львова, Запорожья, в Шарм-эль-Шейх - из Киева и Львова.

Туры доступны к продаже на сайте туроператора.

Напоминается, что на данный момент украинцы могут свободно, без каких-либо эпидемических ограничений, пересекать границу Турции и Египта.

Также Coral Travel в ближайшее время планирует запустить туры в Тунис (Энфида), Испанию (Пальма-де-Майорка, Барселона).

Как сообщали Українськi Новини, украинцы смогут получить краткосрочные туристические разрешения на проживание в Турции.

Также цены на туры в Турцию несущественно снизились из-за низкой заполняемости отелей. 

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