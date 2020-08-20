На выходных на мосту Патона ограничат движение

В субботу, 22 августа, в Киеве на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает КК "Киевавтодор". Так, сообщается, что движение по мосту будет ограничено с 9:00 до 18:00. "На мосту им. Патона дорожники проведут комплекс противоаварийных работ. Работы будут проводиться в направлении Левого берега. Работы выполнят в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении. В коммунальной корпорации извинения за неудобства. На мосту Патона ограничат движение 22 августа Как сообщали Українські Новини, в День Независимости, 24 августа, будет обновляться покрытие на участке между улицей Михаила Драгоманова и проспектом Петра Григоренко. Движение будет ограничено с 05:00 до 20:00. Работы планируют провести в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Тем временем движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.