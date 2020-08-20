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20 августа 2020, четверг, 14:24 525 Карта
Общество 2020-08-20T14:24:56+03:00
Українські Новини
На выходных на мосту Патона ограничат движение

На выходных на мосту Патона ограничат движение

Анна Рудык
мост Патона, Ремонт дорог, Ограничение движения, Ремонт дорожного покрытия
Ремонт дорог. Фото: pixabay.com
Ремонт дорог. Фото: pixabay.com

В субботу, 22 августа, в Киеве на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает КК "Киевавтодор". 

Так, сообщается, что движение по мосту будет ограничено с 9:00 до 18:00.

"На мосту им. Патона дорожники проведут комплекс противоаварийных работ. Работы будут проводиться в направлении Левого берега. Работы выполнят в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации извинения за неудобства.

На мосту Патона ограничат движение 22 августаНа мосту Патона ограничат движение 22 августа

Как сообщали Українські Новини, в День Независимости, 24 августа, будет обновляться покрытие на участке между улицей Михаила Драгоманова и проспектом Петра Григоренко. Движение будет ограничено с 05:00 до 20:00. Работы планируют провести в выходные, чтобы меньше влиять на трафик.

Тем временем движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

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