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20 серпня 2020, четвер, 14:24 4
Суспільство 2020-08-20T15:45:02+03:00
Українські Новини
На вихідних на мосту Патона обмежать рух

На вихідних на мосту Патона обмежать рух

Анна Рудык
Ремонт доріг, Обмеження руху, Обмеження руху транспорту, Міст Патона, Ремонт дорожнього покриття
Ремонт доріг. Фото: pixabay.com
Ремонт доріг. Фото: pixabay.com

У суботу, 22 серпня, в Києві на мосту ім. Патона частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК "Київавтодор". 

Так, повідомляється, що рух по мосту буде обмежено з 9:00 до 18:00.

"На мосту ім. Патона дорожники проведуть комплекс протиаварійних робіт. Роботи будуть проводитися в напрямку Лівого берега. Роботи виконають у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать", - йдеться в повідомленні.

У комунальній корпорації вибачення за незручності.

На мосту Патона обмежать рух 22 серпняНа мосту Патона обмежать рух 22 серпня

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Омеляновича-Павленка частково обмежували рух сьогодні вночі у зв'язку з ремонтними роботами.

Також в серпні в Києві обмежать рух на кількох вулицях у зв'язку зі зйомками фільму платформою Netflix, скільки компанія вирішила, що Комедійний бойовик "Останній найманець" ("The Last Mercenary") з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі зніматимуть в тому числі і на вулицях столиці України.

Крім того, комунальна корпорація "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на Південному мосту з 7 серпня до 28 вересня в зв'язку з ремонтом.

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