На вихідних на мосту Патона обмежать рух

У суботу, 22 серпня, в Києві на мосту ім. Патона частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Так, повідомляється, що рух по мосту буде обмежено з 9:00 до 18:00.

"На мосту ім. Патона дорожники проведуть комплекс протиаварійних робіт. Роботи будуть проводитися в напрямку Лівого берега. Роботи виконають у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать", - йдеться в повідомленні.

У комунальній корпорації вибачення за незручності.

На мосту Патона обмежать рух 22 серпня

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Омеляновича-Павленка частково обмежували рух сьогодні вночі у зв'язку з ремонтними роботами.

Також в серпні в Києві обмежать рух на кількох вулицях у зв'язку зі зйомками фільму платформою Netflix, скільки компанія вирішила, що Комедійний бойовик "Останній найманець" ("The Last Mercenary") з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі зніматимуть в тому числі і на вулицях столиці України.

Крім того, комунальна корпорація "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на Південному мосту з 7 серпня до 28 вересня в зв'язку з ремонтом.

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