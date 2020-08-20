В ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусной инфекцией COVID-19 болеет 485 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания, в то время, как всего в Украине за сутки выявили 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 20 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 485 человек. Всего за время пандемии выздоровел 831 человек, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 817 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 195.

За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор медицинского пункта воинской части Львовской области - 1 военнослужащий и Славутская ЦРБ - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 33 человека (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская область - 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Днепропетровская область - 2 военнослужащих, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Черниговская область - 1 работник ВСУ и Винницкая - 1 военнослужащий).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

18 августа в Вооруженных силах было зарегистрировано 40 новых случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек.

Также смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд".

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