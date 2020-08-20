Литва запретила въезд Лукашенко

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных.

Об этом заявил глава ведомства Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику. Министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

Сообщается, что список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

Ранее Литва отказалась признавать результаты выборов президента Беларуси, победу на которых, согласно официальным данным, получил Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики.



Как сообщали Українські Новини, США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти. США будут наблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем.



Также Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы.



Тем временем Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

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