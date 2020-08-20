"Слуга народа" Дмитрук решил баллотироваться в мэры Одессы

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", которая решила, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук,

Об этом он сообщил в эфире "7 телеканала", передают Українські Новини.

"Скажу честно, что я принял для себя решение, что я буду идти, буду баллотироваться (в мэры Одессы)", - сказал он.

По словам Дмитрука, соответствующее решение он принял из-за большой поддержки со стороны избирателей в социальных опросах в Интернете.

Он отметил, что против действующей власти в лице мэра Одессы Ганнадия Труханова он выступает уже на протяжении года.

На странице Дмитрука в социальной сети Facebook часто присутствуют посты с критикой Труханова.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Садовой, из зарплаты которого в июне вычли 42,3 тысячи гривен, принял решение баллотироваться в меры Львова.

Ранее Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова.

Также экс-глава Госэкоинспекции Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева.

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