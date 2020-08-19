подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 22:20 297
Выборы 2020-08-19T23:15:02+03:00
Українські Новини
Садовой решил баллотироваться в меры Львова

Садовой решил баллотироваться в меры Львова

Елена Новикова
Выборы мэра, Андрей Садовой, Мэр Львова, Выборы мэра Львова

Андрей Садовой, из зарплаты которого в июне вычли 42,3 тысячи гривен, принял решение баллотироваться в меры Львова. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, шлет СМС - очень много поздравлений. И есть много вопросов: слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?.. Иду!", - написал Садовой.

Он перечислил начатые в городе проекты, которые хочет продолжить.

В частности, строительство завода по переработке мусора, ремонт улиц, модернизация больницы скорой помощи.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен материальной помощи.

Ранее сообщалось о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Андрею Садовому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1,05 миллионов гривен залога после того как начал избирать ему меру пресечения. 

Больше новостей о: Выборы мэра Андрей Садовой Мэр Львова Выборы мэра Львова

Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон
СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров
Новости
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения. У одного из сотрудников выявили COVID-19 23:20
В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура 22:59
Глава Окружного админсуда Вовк снова пришел в НАБУ, но допроса не было, — адвокат 22:42
Андрей Садовой
Садовой решил баллотироваться в меры Львова 22:20
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов 21:52 Инфографика
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014 17:26
больше новостей
В Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok