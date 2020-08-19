Садовой решил баллотироваться в меры Львова

Андрей Садовой, из зарплаты которого в июне вычли 42,3 тысячи гривен, принял решение баллотироваться в меры Львова. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, шлет СМС - очень много поздравлений. И есть много вопросов: слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?.. Иду!", - написал Садовой.

Он перечислил начатые в городе проекты, которые хочет продолжить.

В частности, строительство завода по переработке мусора, ремонт улиц, модернизация больницы скорой помощи.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен материальной помощи.

Ранее сообщалось о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Андрею Садовому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1,05 миллионов гривен залога после того как начал избирать ему меру пресечения.

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