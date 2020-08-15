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15 августа 2020, суббота, 23:31 167
Выборы 2020-08-16T01:00:01+03:00
Українські Новини
Экс-глава Госэкоинспекции Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева

Экс-глава Госэкоинспекции Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева

Елена Новикова
Госэкоинспекция, Выборы мэра, Егор Фирсов, Выборы мэра Киева, Экологическая альтернатива
Егор Фирсов и партия
Егор Фирсов и партия "Экологическая альтернатива". Фото: Facebook/Егор Фирсов

В то время, как "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу, экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева от партии "Экологическая альтернатива". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию Экологическая альтернатива", - написал Фирсов.

По словам Фирсова, ни одна политическая сила Украины на данный момент не предлагает четкого решения экологических проблем.

"На слуху что угодно - тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", - добавил Фирсов

Он отметил, что верит в успех, поскольку он и его команда выступают с актуальным вопросам и предлагают решения проблем, с которыми сталкиваются сотни тысяч киевлян.

Ранее Егор Фирсов занимал должность исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции, был народным депутатом.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук.

Кроме того, Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар".

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