Суд арестовал обвиняемых в заказе нападения на Гандзюк Мангера и Левина до 18 октября

Вскоре после того, как Офис генпрокурора передал в суд обвинение Мангера, Днепровский районный суд Киева арестовал без права внесения залога председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина, которые обвиняются в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк до 18 октября.

Об этом свидетельствует трансляция суда, передают Українськi Новини.

Так, суд отказался изменить меры пресечения обвиняемым, и арестовал Мангера и Левина еще на 2 месяца.

Также суд отказал защите в истребовании в Офисе генерального прокурора информации о движении уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк главу Херсонского облсовета Мангера.

Также суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

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