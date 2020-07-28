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28 июля 2020, вторник, 10:30 225
Судебная власть 2020-07-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора передал в суд обвинение Мангера в заказе нападения на Гандзюк

Офис генпрокурора передал в суд обвинение Мангера в заказе нападения на Гандзюк

Елена Новикова
Убийство Катерины Гандзюк, Владислав Мангер, Дело Гандзюк, Алексей Левин
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, арест которого продлили до 11 сентября, по факту заказа нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Также передан в суд обвинительный акт в отношении криминального авторитета Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения.

"Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас Мангер и Левин находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября, второго подозреваемого - до 24 августа.

Ранее суд признал виновными и приговорил к лишению свободы 5 непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк главу Херсонского облсовета Мангера.

Также суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

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