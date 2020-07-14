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14 июля 2020, вторник, 09:55 112
Судебная власть 2020-07-14T10:15:02+03:00
Українські Новини
Нападение на Гандзюк. Суд оставил в силе арест главы Херсонского облсовета Мангера

Нападение на Гандзюк. Суд оставил в силе арест главы Херсонского облсовета Мангера

Валерия Драгомирова
Арест, Владислав Мангер, Дело Гандзюк, убийство Екатерины Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест до 28 июля без права внесения залога председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июня 2020 года, апелляционные жалобы стороны защиты оставить без удовлетворения", - сказано в нем.

Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

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