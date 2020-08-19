Заболеваемость коронавирусом в Киеве установила новый антирекорд - 215 случаев за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 215 человек до 10 945.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них - дети. На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также среди заболевших 6 медиков.

В столичные больницы госпитализированы 49 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 484 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26 и в Деснянском - 22.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших - на 1 человека до 81.

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