ТКГ согласовала 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) согласовала 20 участков для разминирования и 4 новых участка для разведения сил и средств.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского по итогам первого заседания ТКГ при участии нового главы украинской делегации, первого Президента (1991-1994) Леонида Кравчука и его первого заместителя, первого премьер-министра (1991-1992) Витольда Фокина, передают Українськi Новини.

"В группе по безопасности были достигнуты договоренности относительно 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине", - сказано в нем.

Во время заседания рабочей группы ОБСЕ отметила соблюдение режима тишины.

"Украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу. Также украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств", - сказано в сообщении.

В экономической подгруппе украинская сторона заверила, что будет обеспечивать питьевой водой оккупированную территорию.

"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

В частности, украинская делегация подтвердила информацию о лицах в списке, запрашиваемую участниками консультаций, и ожидает таких же действий от другой стороны.

"С целью интенсификации минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с просьбой рассмотреть вопрос соответствия "минским договоренностям" постановления Верховной Рады о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит "минским договоренностям".

Данным постановлением выборы назначены на 25 октября на подконтрольной Украине территории.



Тем временем Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ.

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